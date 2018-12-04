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В ОБСЕ прогнозируют “новогоднее” перемирие на Донбассе

В Минске рабочая группа по безопасности ТКГ рассматривала дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и подготовки к перемирию во время новогодних праздников.

Об этом заявил по итогам переговоров в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.

– Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками, – отметил он.

Последняя в 2018 году встреча ТГК состоится 19 декабря.

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Напомним, сегодня в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы Украина передала российской стороне списки и предложения по обмену заложников 27 декабря, но получила категорический отказ.

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