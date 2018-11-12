В ОБСЕ заявили, что так называемые “выборы” на Донбассе не могут признаваться действительными, поскольку Украина не давала на них согласия.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что “выборы”, проведенные на оккупированных территориях Донбасса, признаются недействительными, ведь проводились без согласия Украины, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в ОБСЕ поддерживают территориальную целостность Украины.

– Лидеры сепаратистов, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали много призывов от международного сообщества, чтобы на выходных эти “выборы” были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны, – сказал Церетели.

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Он добавил, что подобные “выборы” автоматически признаются недействительными, поскольку не было зафиксировано отвода тяжелого вооружения и прекращения огня.

К слову, из-за проведения псевдовыборов на Донбассе в Конституцию Украины могут внести изменения.