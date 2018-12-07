Чем известна пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт и почему ее Дональд Трамп собирается назначить представлять США в ООН.

Fox News, в котором ранее работала Хизер Науерт ведущей, сообщает, что президент США Дональд Трамп напишет о назначении в своем Twitter.

Так, в октябре, Никки Хейли, которая была постоянным представителем США в ООН, объявила, что уйдет с поста до конца года.

Как отмечает издание, Трамп назначит на это место Хизер, которая в апреле 2017 стала пресс-секретарем Госдепартамента США.

Ранее телеведущая не работала на государственной службе.

Об этом назначении пишет также Bloomberg, ссылаясь на три проинформированных источника.

Однако Госдепартамент не дал комментариев.

Bloomberg отмечает, что Хизер Науерт – это нестандартный выбор, особенно если обратить внимание на ее небольшой опыт на госслужбе и внешней политике.

Неуерт с марта 2018 также выполняет обязанности заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственных дел.

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Напомним, Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции об агрессии РФ на Азове.