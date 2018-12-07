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Факти / Світ / Гізер Науерт представлятиме США в ООН - чим відома телеведуча/

Хизер Науэрт будет представлять США в ООН – чем известна телеведущая

Чем известна пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт и почему ее Дональд Трамп собирается назначить представлять США в ООН.

Fox News, в котором ранее работала Хизер Науерт ведущей, сообщает, что президент США Дональд Трамп напишет о назначении в своем Twitter.

Так, в октябре, Никки Хейли, которая была постоянным представителем США в ООН, объявила, что уйдет с поста до конца года.

Как отмечает издание, Трамп назначит на это место Хизер, которая в апреле 2017 стала пресс-секретарем Госдепартамента США.

Ранее телеведущая не работала на государственной службе.

 

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Morning! All smiles now but the storms on East Coast last night were terrifying! Hope you’re all safe! @heatherchilders1 @foxfriendsfirst @foxandfriends #foxnews

Публикация от Heather Nauert (@heathernauert)

Об этом назначении пишет также Bloomberg, ссылаясь на три проинформированных источника.

Однако Госдепартамент не дал комментариев.

Bloomberg отмечает, что Хизер Науерт – это нестандартный выбор, особенно если обратить внимание на ее небольшой опыт на госслужбе и внешней политике.

Неуерт с марта 2018 также выполняет обязанности заместителя госсекретаря по вопросам публичной дипломатии и государственных дел.

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Had a ball talking with these future leaders in #argentina #girlpower  #girlscouts #Brownies

Публикация от Heather Nauert (@heathernauert)

Напомним, Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции об агрессии РФ на Азове.

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