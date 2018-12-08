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Массовые драки, 500 задержанных: в Париже разгон желтых жилетов (ОНЛАЙН)

В Париже начался массовый разгон желтых жилетов. Порядка 8 тысяч полицейских задерживают участников демонстраций.

Об этом сообщает Associated Press.

В Париже начались массовые драки митингующих с правоохранительными органами. Французское издание Le Figaro сообщает, что в результате противостояний ранены около 30 человек.

Для разгона используют щиты, слезоточивый газ и стальные барьеры.

Сейчас известно об около 700 арестах по всей стране, в том числе о 598 арестах в Париже.

Однако желтые жилеты и дальше продолжают погромы, взрывают шашки и пускают петарды.

Читайте: Желтые жилеты: почему французские протесты не похожи на украинские

Напомним, желтые жилеты вышли на массовые протесты 17 ноября.

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

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