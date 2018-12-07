Протесты во Франции не утихают. Факты ICTV рассказывают о причинах протестов, “вкладе” России и о том, почему их нельзя сравнивать с Майданом.

Желтые жилеты вышли на массовые протесты 17 ноября. Их возмутило то, что цены на дизельное топливо выросли почти на 25% за год.

Однако довольно скоро лозунги превратились в общеэкономические – за повышение минимальных зарплат, возвращение “налога на богатство”, социальные выплаты безработным и др. Впоследствии присоединились ультралевые и ультраправые силы, с которыми и связывают беспорядки.

Власти пошли на уступки, объявив о полугодовом моратории на повышение цен, однако “жилеты” продолжили протестовать. Они перекрывают трассы, блокируют заправки, поджигают машины, разрушают памятники архитектуры и громят магазины.

Акция протеста переросла в настоящую революцию. Французские издания называю это наиболее масштабным движением со времен студенческих волнений 1968 года.

Во время столкновений уже погибло четыре человека, пострадали более 800 человек, а общее количество протестующих по всей стране по разным источникам колеблется от 150 тыс. до 300 тыс. человек.

Политический аналитик Олег Пономарь рассказал Фактам ICTV о причинах французких протестов, объяснил, как замешана Россия и почему французкие “желтые жилеты” не похожи на украинский Майдан.

Чем Макрон разозлил французов?

На улицы городов протестующие вышли 17 ноября. Основное требование было остановить повышение цен на горючее. За последний год цена выросла на 24% и теперь составляет 1,5 евро за литр. А налоги составляют около 60% от этой цены.

Недавно правительство предупредило об очередном повышении, которое ожидается в начале 2019 года. Цена на дизельное топливо должна повыситься на 10%, а на бензин – на 5%.

На улицы вышли около 300 тыс. человек. Все они надели желтые жилеты. Согласно правилам дорожного движения Франции такой жилет должен быть в машине у каждого водителя.

Решение Макрона повысить акциз на топливо было вызвано желанием защитить экологию. На международной арене он выступает активным борцом с климатическим потеплением. Однако французы его энтузиазма не разделяют.

Элита говорит о конце света, пока мы говорим о конце месяца, – пестрит заголовок местного СМИ Le Monde, цитируя протестующих.

Сегодня его рейтинг составляет 23% и это самый низкий рейтинг за время его президентства.

– Он провел технологическую предвыборную кампанию, поэтому его рейтинг немного искусственный. А когда рейтинг искусственный, немного раздутый СМИ, тогда так же стремительно лопается, как и надувается, – объясняет политический аналитик Олег Пономарь.

Французы – свободолюбивая нация

Французы – нация очень свободолюбивая. Они каждые субботу и воскресенье проводят какие-то демонстрации, – рассказывает Пономарь, который, к слову, прожил в стране полтора года.

Одна из причин массовых протестов, кроме политики Макрона, – в менталитете народа:

– Франция традиционно заражена социализмом и левыми идеями. Они постоянно выступают против своего правительства, против всех инициатив, которые считают наступлением на свои права.

В критике власти Франция похожа на Украину, отмечает эксперт. Политику Макрона нельзя назвать неудачной, наоборот, во время избирательной кампании он был “представителем народа”, выступавшим за Францию. Президент, который управляет страной только 18 месяцев, попал “под горячую руку”.

– Какая бы власть ни была, народ всегда очень критичен к ней. Так случилось и с Макроном. Реальных причин для того, чтобы резко падал его рейтинг я не вижу. Это просто потому, что французы традиционно не любят свою власть и будут критиковать ее, – считает Пономарь.

Россия подогревает протесты

Французские протесты не обошлись без рук России, уверен эксперт, вспоминая, что Россия уже вмешивалась в выборы в США, референдум насчет Украины в Нидерландах, сепаратистское движение в Каталонии, Brexit в Великобритании:

– Москва финансирует и подогревает через социальные сети, пропаганду, своих агентов – все ультралевые и ультраправые движения на Западе. Она прямо заинтересованна в том, чтобы на Западе было больше хаоса и меньше закона, порядка и демократии. Чем больше хаоса, тем Запад слабее. А чем слабее Запад, тем меньше единства между странами и меньше инструментов влияния на Россию.

Желтые жилеты – не Майдан

Первого декабря произошла очередная третья волна массовых беспорядков в Париже. “Желтые жилеты” в очередной раз вышли на Елисейские поля. Они имели радикальные настроения, а потому смело вступали в конфликт с полицией, громили магазины и даже нанесли ущерб Триумфальной арке. Убытки оценивают в один миллион евро.

















Желтые жилеты: почему французские протесты не похожи на украинские / 4 фотографии

В 2013 году тоже первого декабря украинцы вышли на массовый Майдан, после того, как полиция по приказу правительства Януковича, жестоко разогнала студентов. Имеют ли эти истории что-то общее? Кроме критики правительства – нет.

– “Желтые жилеты” – это искусственные беспорядки. Они не имеют такой идеологической базы как украинский Майдан. Он имел структуру мироустройства, свои идеи и идеалы. Он был за европейский выбор и независимость Украины, для того, чтобы выйти из-под влияния России и начать движение на Запад. Украинский Майдан имел корни и стержень. Французский майдан имеет только экономические лозунги. Плюс он искусственно подогревается Россией различными ультра-радикальными элементами. Он не имеет широкой народной базы, – объясняет Олег Пономарь.

Почему в Украине такого не будет?

Протестовать французы начали из-за повышения тарифов. В Украине уже неоднократно повышают цены на газ, последний раз на 23,5%. Украинцев тоже не устраивает экономическая политика правительства, а Россия так же заинтересована в дестабилизации ситуации в стране. Так, ждать “желтых жилетов” по-украински?

– Уже были попытки тарифных майданов в Украине. Россия подогревала их и вкладывала туда деньги – платили по 200-400 грн. Но они не имели широкой народной идеологической поддержки, потому они не становились такими массовыми как Майдан 2014 года, – рассказывает эксперт.

Олег Пономарь не предвидит подобного сценария в Украине. Как минимум потому что на востоке страны идет война и вскоре будут выборы, где украинцы смогут выбрать лидера, который будет их устраивать:

– Наш народ пока проявляет мудрость. Он может расставлять приоритеты. Пока идет война с Россией, народ готов более или менее поддерживать власть. Хотя, конечно, ее и критикуют. Народ не готов во время войны к радикальным действиям по смене власти. Тем более, в марте выборе и отпадает насущная необходимость в массовом майдане.

“Желтые жилеты” – это синергия менталитета французов, их традиционной привычки критиковать правительство и российской пропаганды. Впрочем, хоть это и самое масштабное протестное движение Франции против политики правительства, общих черт с Революцией Достоинства оно не имеет.

Протестующие во Франции не собираются расходиться. Они уже объявили об очередной волне митингов, которая назначена на эти выходные. И пока власть стягивает в столицу правоохранительные органы, чтобы обеспечить порядок, мир затаив дыхание следит за тем, как же в итоге закончится конфликт правительства и народа.

Фото: gettyimages, Олег Пономарь, Philippe Belaval (Twitter)

Лилия Ященко