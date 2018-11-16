€1,7 за 1л! Французы блокируют дороги из-за подорожания бензина

Французы вышли на протесты из-за подорожания бензина.

И уже начинают блокировать дороги. Символ акции – желтый светло-отражающий жилет. Его участники протестов или кладут под лобовое стекло автомобиля, или одевают – чтобы узнать друг друга. Во Франции стоимость топлива выросла на 15%, а на популярный дизель – на четверть. Литр стоит евро семьдесят, то есть, 53 грн.

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Стоимость горючего очень завышена. Я не понимаю, почему в других европейских странах, например Люксембург, горючее значительно дешевле. При этом цена за баррель такая же, как и во Франции.

Президент Макрон оправдывается – говорит все потому что растут мировые цены на нефть. В ответ протестующие требуют от властей снизить налоги на топливо. Но пока бесполезно – правительство пригрозит – если блокировать дороги, полиция применит силу.

К слову, в Киеве протестуют против выделения госдотаций миллиардеру Юрию Косюку.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 22:11



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