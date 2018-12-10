Арабские страны и США ведут переговоры о создании Ближневосточного стратегического альянса MESA.

Представители США и ряда арабских стран пытаются выработать новое соглашение по безопасности Ближнего Востока.

Как сообщает DW, стороны обсуждают возможность создания аналога НАТО для защиты ближневосточных стран от “внешней агрессии”.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что членами альянса MESA (Middle East Strategic Alliance) могут стать также Египет и Иордания.

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В Госдепе США в свою очередь обратились к странам Персидского залива с призывом углублять сотрудничество в противостоянии Ирану при помощи создания альянса MESA.

Напомним, в НАТО заявили, что Россия хочет взять под контроль Азовское море.