PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / США та арабські країни готують аналог НАТО/

США и арабские страны готовят аналог НАТО

Арабские страны и США ведут переговоры о создании Ближневосточного стратегического альянса MESA.

Представители США и ряда арабских стран пытаются выработать новое соглашение по безопасности Ближнего Востока.

Как сообщает DW, стороны обсуждают возможность создания аналога НАТО для защиты ближневосточных стран от “внешней агрессии”.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что членами альянса MESA (Middle East Strategic Alliance) могут стать также Египет и Иордания.

Читайте: Линкявичюс: Путин убеждал НАТО, что Украина – “ошибка истории”

В Госдепе США в свою очередь обратились к странам Персидского залива с призывом углублять сотрудничество в противостоянии Ирану при помощи создания альянса MESA.

Напомним, в НАТО заявили, что Россия хочет взять под контроль Азовское море.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В США в офисе Google умер сотрудник
Глуп как пробка! Трамп и Тиллерсон обменялись оскорблениями
Как США могут помочь Украине в Азовском море – варианты операций
Хизер Нойерт будет представлять США в ООН – чем известна телеведущая
Предупреждение для РФ: над Украиной заметили авиацию США
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
Агрессия РФ: Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума
У России есть последний шанс: Столтенберг о ракетном договоре
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка