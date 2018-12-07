Владимир Путин пытался настроить НАТО против сотрудничества с Украиной в 2008 году.

Президент РФ Владимир Путин пытался убедить НАТО пойти против сотрудничества с Украиной.

По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, российский лидер пытался повлиять на Альянс на заседании Совета НАТО-Россия в 2008 году, пишет Европейская правда.

Линкявичюс заявил, что Путин называл Украину “искусственным образованием” и не стеснялся в выражениях. – Это ошибка в истории, – процитировал слова главы РФ в адрес Украины литовский министр.

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По слова Линкявичюса, союзники по НАТО “смотрели на Путина с недоумением”.

Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются стратегического курса страны на членство Украины в ЕС и НАТО.