В Конгрессе США все больше склоняются к тому, что Северный поток-2 – это политический, а не коммерческий проект.

Северный поток-2 призван разъединить Украину с Западом. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон, пишет Укринформ.

По его словам, энергетические ресурсы в России – это один из рычагов политического влияния. Так, строя газопровод Северный поток-2, и прикрываясь коммерческими целями, Кремль на самом деле хочет усилить давление на Запад.

Американский чиновник подчеркнул, что в Конгрессе США после ситуации в Керченском проливе усиливаются настроения в отношении того, чтобы ввести против России новые санкции из-за строительства Северного потока-2.

Читайте: Россия может напасть на страны Балтии, защищая Северный поток – Порошенко

– Нет никаких причин для того, чтобы мы должны были доверять мистеру Путину в любом вопросе, – подчеркнул Феннон.

К слову, в США считают, что президент Дональд Трамп имеет много “рычагов” для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.