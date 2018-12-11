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Факти / Світ / Північний потік-2: у Конгресі США все більше схиляються до санкцій/

Северный поток-2: в Конгрессе США все больше склоняются к санкциям

В Конгрессе США все больше склоняются к тому, что Северный поток-2 – это политический, а не коммерческий проект.

Северный поток-2 призван разъединить Украину с Западом. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон, пишет Укринформ.

По его словам, энергетические ресурсы в России – это один из рычагов политического влияния. Так, строя газопровод Северный поток-2, и прикрываясь коммерческими целями, Кремль на самом деле хочет усилить давление на Запад.

Американский чиновник подчеркнул, что в Конгрессе США после ситуации в Керченском проливе усиливаются настроения в отношении того, чтобы ввести против России новые санкции из-за строительства Северного потока-2.

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– Нет никаких причин для того, чтобы мы должны были доверять мистеру Путину в любом вопросе, – подчеркнул Феннон.

К слову, в США считают, что президент Дональд Трамп имеет много “рычагов” для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

 

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