Северный поток-2 необходимо остановить. С таким призывом обратился Европарламент к странам-членам ЕС.

Северный поток-2 является политическим проектом и должен быть остановлен. С осуждением строительства газопровода выступили 433 члена Европарламента в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, пишет LB.

Европарламентарии заявили, что Северный поток-2 несет угрозу энергетической безопасности Европы.

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В свою очередь, депутаты поставили Украине высокую оценку за сотрудничество в энергетическом секторе и похвалили за достижения в развитии области энергоэффективности.

Напомним, Палата представителей Конгресса США выступила против строительства газопровода Северный поток-2.