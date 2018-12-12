Ситуация в Керченском проливе была жестко осуждена Европарламентом. 433 депутата поддержали возможное введение новых санкций против России.

Атака в Азовском море против Украины может стоить России новых санкций. Такое решение поддержали в резолюции о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС 433 депутата Европарламента, пишет УНИАН.

В ЕС осудили ситуацию в Керченском проливе и призвали страны-члены ЕС ввести новые санкции в случае, если Россия откажется освободить пленных украинских моряков. Также европарламентарии призвали надавить на Россию, если Кремль пойдет на дальнейшее обострение ситуации.

Европейский парламент считает, что Россия пытается превратить Азовское море во “внутреннее озеро” и исключительно военную зону.

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– Европейский парламент призывает ЕС и его страны-члены закрыть доступ к портам ЕС российским судам, идущим из Азовского моря, если Россия не восстановит свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море, – говорится в резолюции.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла сразу три важные резолюции, в которых осудила военную агрессию России против Украины в Керченском проливе, выступила против строительства российского газопровода Северный поток – 2 и признала Голодомор геноцидом украинского народа.