Президент Украины Петр Порошенко отметил три резолюции, которые приняла Палата представителей Конгресса США.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

– Ударный день поддержки Украины в США. Благодарен Палате представителей Конгресса США, которая приняла сразу три очень важные резолюции, – говорится в сообщении.

Так, было принято осудить военную агрессию России против Украины в Керченском проливе.

В следующей резолюции Конгресс высказался против завершения строительства российского газопровода Северный поток – 2.

И еще одно решение, которого украинцы ждали десятилетиями – Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа.

– Это без сомнения историческое решение теперь уже всего Конгресса США, – написал Порошенко.

Все три резолюции были приняты единогласно.

Напомним, Литва призывает страны ЕС ужесточить санкции против РФ.

Фото: Jonathan Simcoe / Unsplash