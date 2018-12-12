Президент Украины Петр Порошенко отметил три резолюции, которые приняла Палата представителей Конгресса США.
Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.
– Ударный день поддержки Украины в США. Благодарен Палате представителей Конгресса США, которая приняла сразу три очень важные резолюции, – говорится в сообщении.
Так, было принято осудить военную агрессию России против Украины в Керченском проливе.
В следующей резолюции Конгресс высказался против завершения строительства российского газопровода Северный поток – 2.Читайте: Как США могут помочь Украине в Азовском море - варианты операций
И еще одно решение, которого украинцы ждали десятилетиями – Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа.
– Это без сомнения историческое решение теперь уже всего Конгресса США, – написал Порошенко.
Все три резолюции были приняты единогласно.
Напомним, Литва призывает страны ЕС ужесточить санкции против РФ.
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