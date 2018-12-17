В Саудовской Аравии заявили, что обвинения, которые выдвинули стране США касательно убийства журналиста Джамаля Хашогджи, являются необоснованными.

Обвинения США в адрес Саудовской Аравии касательно убийства журналиста Джамаля Хашогджи являются необоснованными и вредят королевству, заявили в пресс-службе МИД Саудовской Аравии, передает The Guardian.

По словам Министерства иностранных дел, обвинение также вмешивается во внутренние дела Саудовской Аравии и подрывает международную роль королевства.

В Саудовской Аравии добавили, что убийство Хашогджи никоим образом не отображает ее политику.

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Соответствующее заявление было выпущено из-за того, что своей резолюцией США возложили ответственность за убийство журналиста на саудовского принца Мохаммеда бин Салмана аль Сауда.

К слову, американский президент Дональд Трамп решил отказаться от прослушивания аудиозаписи с моментом смерти Джамаля Хашогджи.