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Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Подземный тоннель для скоростного передвижения транспорта под Лос-Анджелесом открыл основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает CNBC.

Миллиардер провел презентацию, в которой рассказал о системе с боковыми колесами на автомобилях для езды по рельсам. Владельцы смогут выдвигать или убирать их при необходимости.

Watch what it’s like to ride inside Elon Musk’s first Boring Company tunnel from CNBC.

Также Маск прокатился на Tesla по тоннелю и поделился впечатлениями:

– Я думал, что это эпично. Для меня это было прозрение, что-то вроде “эта штука хорошо работает”.

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Напомним, Маск показал, как проходили бурильные работы при прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом.

Фото: Boring Company

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