Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Подземный тоннель для скоростного передвижения транспорта под Лос-Анджелесом открыл основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает CNBC.

Миллиардер провел презентацию, в которой рассказал о системе с боковыми колесами на автомобилях для езды по рельсам. Владельцы смогут выдвигать или убирать их при необходимости.

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Также Маск прокатился на Tesla по тоннелю и поделился впечатлениями:

– Я думал, что это эпично. Для меня это было прозрение, что-то вроде “эта штука хорошо работает”.

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Напомним, Маск показал, как проходили бурильные работы при прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом.

Фото: Boring Company