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Украинский ланч в Мюнхене: вызовы, выборы и каким будет новый мир

Украинский ланч в Мюнхене: вызовы, выборы и каким будет новый мир

Собирать вместе геополитические фрагменты в столицу Баварии приехало больше всего участников в истории ключевого форума безопасности. Полтысячи политиков, бизнесменов и влиятельных экспертов. Более 30 глав государств, 80 министров.

55 юбилейная конференция в Мюнхене давно не происходила в таких сложных геополитических условиях. Мир на пороге конкурентной гонки трех крупных игроков – США, России и Китая, – заявил председатель безопасности конференции Ишингер. Открывая форум он поверх костюма надел свитер в цветах ЕС и с 12 звездочками. Европа пока не готова к такой конкуренции. Один из главных вопросов: нарушение Россией договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Что в перспективе означает начало новой гонки вооружений.

Читайте: Диванная позиция раздражает: Климкин об итогах Мюнхенской конференции

В ежегодном докладе Мюнхенской безопасности конференции является шокирующее исследование. По данным соцопросов, проведенных среди населения ключевых союзников США, там видят большую угрозу для себя от гегемонии Америки, чем от агрессии России. И это несмотря на откровенные вмешательства в местные выборы и 5 год войны в Украине.

О вызовах для Украины, агрессию России, Северный поток-2, защиту от внешнего вмешательства во время проведения выборов говорили на Украинском ланче, который во время Мюнхенской конференции уже в третий раз проводит Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия. Среди гостей – ведущие политики, лидеры государств, влиятельные бизнесмены и эксперты. Украинский ланч – единственная и центральная площадка во время Мюнхенской конференции, где обсуждают вызовы для Украины. Это отметил и бессменный председатель форума по безопасности Вольфганг Ишингер.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Мюнхене Кличко встретился с европейскими и американскими политиками.

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