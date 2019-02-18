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Український ланч у Мюнхені: виклики, вибори і яким буде новий світ?

Український ланч у Мюнхені: виклики, вибори і яким буде новий світ?

Збирати докупи геополітичні фрагменти до столиці Баварії приїхало найбільше учасників в історії ключового безпекового форуму. Пів тисячі політиків, бізнесменів та впливових експертів. Понад 30 глав держав, 80 міністрів.

55 ювілейна конференція в Мюнхені давно не відбувалася в таких складних геополітичних умовах. Світ на порозі конкурентної гонки трьох великих гравців – США, Росії і Китаю, – Заявив голова безпекової конференції Ішингер. Відкриваючи форум він поверх костюму одягнув светр в кольорах ЄС і з 12 зірочками. Європа поки не готова до такої конкуренції. Одне з головних питань: порушення Росією договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.  Що в перспективі означає початок нової гонки озброєнь.

Читайте: Диванна позиція дратує: Клімкін про підсумки Мюнхенської конференції

У щорічній доповіді Мюнхенської безпекової конференції є шокуюче дослідження. За даними соцопитувань, проведених серед населення ключових союзників США, там бачать більшу загрозу для себе від гегемонії Америки, ніж від агресії Росії. І це попри відверті втручання в місцеві вибори і 5 рік війни в Україні.

Про виклики для України, агресію Росії, Північний потік-2, захист від зовнішнього втручання під час проведення виборів говорили на Українському ланчі, який під час Мюнхенської конференції вже втретє проводить Фонд Віктора Пінчука і Ялтинська Європейська стратегія. Серед гостей – провідні політики, лідери  держав, впливові бізнесмени і експерти. Український ланч  – єдиний і центральний майданчик під час Мюнхенської конференції, де обговорюють виклики для України. Це відзначив і незмінний голова безпекового форуму Вольфганг Ішингер.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Мюнхені Кличко зустрівся з європейськими та американськими політиками.

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