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Факты / Мир

Для защиты населения: Индия строит бункеры на границе с Пакистаном

На случай обстрелов Индия построит бункеры в штатах Джамму и Кашмир, которые находятся на границе с Пакистаном.

Для защиты населения: Индия строит бункеры на границе с Пакистаном

Индия построит 14 тысяч бункеров на границе с Пакистаном, сообщает Reuters.

Они должны защищать население во время обстрелов.

Читайте: В Сирии от ИГИЛ зачистили последний город – СМИ

Строительство стартовало в 2018 году, когда между государствами ухудшились отношения.

Подземные жилища из стали и бетона обойдутся в общей сложности в $60 млн.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что между Индией и Пакистаном завязался серьезный конфликт.

Фото: Dreamstime.com

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