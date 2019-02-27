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Для захисту населення: Індія будує бункери на кордоні з Пакистаном

На випадок обстрілу Індія побудує бункери у штатах Джамму і Кашмір, які знаходяться на кордоні з Пакистаном.

Для захисту населення: Індія будує бункери на кордоні з Пакистаном

Індія побудує 14 тисяч бункерів на кордоні з Пакистаном, повідомляє Reuters.

Вони повинні захищати населення під час обстрілів.

Читайте: У Сирії від ІДІЛ зачистили останнє місто – ЗМІ

Будівництво стартувало в 2018 році, коли між державами погіршилися відносини.

Підземні житла зі сталі і бетону обійдуться в цілому в $60 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що між Індією і Пакистаном зав’язався серйозний конфлікт.

Фото: Dreamstime.com

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