Сегодня утром Пакистан объявил, что его воздушные силы сбили два самолета Индии в ответ на вчерашние авиаудары индийских войск.

Самолеты сбили над Кашмиром. Один борт упал на территории Пакистана, другой — в Индии, сообщил представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 февраля 2019 г.