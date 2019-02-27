Между Индией и Пакистаном завязался серьезный конфликт. Что происходит между странами и хронология событий – читайте в материале Фактов ICTV.

Сегодня утром Пакистан объявил, что его воздушные силы сбили два самолета Индии в ответ на вчерашние авиаудары индийских войск.

Самолеты сбили над Кашмиром. Один борт упал на территории Пакистана, другой — в Индии, сообщил представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 февраля 2019 г.

К слову, Кашмир – спорная территория, на которую претендуют Индия и Пакистан.

Кашмирский конфликт между странами продолжается с 1947 года.

А недавние авиаудары стали первыми за почти полстолетия – после второй индо-пакистанской войны (1971 год).

Хронология обострения конфликта

между Пакистаном и Индией

14 февраля

После подрыва террористом-смертником индийского конвоя в штате Джамму и Кашмир погибли 45 военных.

Ответственность за атаку взяла террористическая группировка Джаиш-е-Мухаммад.

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов.

Они отозвали своего посла и подняли таможенные пошлины на пакистанские товары до 200%.

18 февраля

Индийские войска смогли уничтожить двух предполагаемых организаторов теракта.

Во время спецоперации погибли четверо полицейских.

26 февраля

ВВС Индии нанесли авиаудар по лагерю Джаиш-е-Мухаммад, который находился на пакистанской территории.

Пакистан же назвал это агрессией и привел армию в полную боевую готовность.

27 февраля

Утром по неизвестным причинам произошло крушение военного вертолета Ми-17, в результате которого оба пилота и один мирный житель погибли.

А позже индийские истребители перехватили три военных самолета Пакистана.

В ответ на это Пакистана нанес удары по Кашмиру и сбил два самолета индийских ВВС.

Позже Индия сбила многоцелевой истребитель F-16 Пакистана.

Сейчас в Пакистане закрыли пять воздушных гаваней, вместе со столицей. Обслуживание пассажиров на внутренних и международных рейсах не осуществляется.

Американский госдепартамент сообщил, Госсекретарь США Майк Помпео в телефонных беседах с главами МИД Индии и Пакистана призвал стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности.

Secretary of State Michael R. Pompeo spoke with Indian Minister of External Affairs Sushma Swaraj and Pakistani Foreign… Опубліковано U.S. Department of State Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Напомним, в Сирии заявили, что зачистили последний город от ИГИЛ.

Фото: Yawar Nazir/Getty Images