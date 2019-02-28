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Франция и Германия готовы предоставить отсрочку Brexit

Лидеры Франции и Германии заявили, что готовы предоставить Великобритании отсрочку выхода из ЕС.

Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласны на то, чтобы выход Великобритании из Евросоюза перенесли на более поздний срок, сообщает Deutsche Welle.

Сейчас Brexit намечен на 29 марта этого года, однако Франция и Германия готовы к отсрочке, если Лондону понадобится больше времени, чтобы подготовиться.

Меркель добавила, что остается приверженцем заключенных с Великобританией договоренностей и сейчас нужно найти хорошее решение для всех сторон.

– Мы едины в том, что договоренности не могут быть пересмотрены, – подытожила канцлер Германии.

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К слову, либерал-демократическая партия Великобритании планирует предложить парламенту провести еще один референдум по Brexit.

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