Лідери Франції та Німеччини заявили, що готові надати Великій Британії відстрочку виходу з ЄС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон згодні на те, щоб вихід Великої Британії з Євросоюзу перенесли на більш пізній термін, повідомляє Deutsche Welle.

Наразі Brexit намічений на 29 березня цього року, проте Франція і Німеччина готові до відстрочення, якщо Лондону знадобиться більше часу, щоб підготуватися.

Меркель додала, що залишається прихильником укладених з Великою Британією домовленостей і зараз потрібно знайти гарне рішення для всіх сторін.

– Ми єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті, – підсумувала канцлер Німеччини.

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До слова, ліберал-демократична партія Великої Британії планує запропонувати парламенту провести ще один референдум щодо Brexit.