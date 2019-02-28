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США удалось заблокировать фабрику троллей во время промежуточных выборов

Во время проведения промежуточных выборов в США в 2018 году американские военные смогли заблокировать так называемую фабрику троллей.

Хакер

Несколько чиновников США заявили, что американские военные смогли заблокировать деятельность так называемой фабрики троллей в РФ во время проведения промежуточных выборов, передает The Washington Post.

Согласно одному из американских законов, у министра обороны США есть право принять шаги для защиты страны, если Россия, Китай, Иран или Северная Корея проводят кибератаки на правительство или граждан страны.

Эффективность блокировки в 2018 году была настолько большой, что сотрудники фабрики троллей жаловались на нарушение работы.

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Приказ провести операцию против российской фабрики троллей отдал президент США Дональд Трамп.

К слову, в США предлагают ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за ареста украинских моряков.

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