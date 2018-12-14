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Факти / Україна / Вибори 2019: фабрика тролів РФ скуповує акаунти українців у соцмережах/

Выборы 2019: фабрика троллей РФ скупает аккаунты украинцев в соцсетях

В СБУ рассказали, как Россия планирует вмешиваться в выборы 2019 в Украине через страницы украинцев в социальных сетях Facebook и Twitter.

К созданию, так называемой, фабрики троллей для вмешательства в украинские выборы в 2019 году привлекается ООО Агентство Интернет Исследований, сообщает пресс-служба СБУ.

– Накануне президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году к гражданам нашей страны от этой российской фабрики троллей начали поступать предложения якобы от коммерчески заинтересованных лиц, – отметил в ведомстве.

Украинцам предлагали за деньги предоставить временный доступ к рекламному кабинету аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter для якобы распространении через них таргетинговой рекламы.

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Однако в действительности планировалось использовать аккаунты украинских пользователей для распространения антиукраинских материалов и дезинформации направленной на подрыв избирательных процессов.

В случае получения пользователями таких предложений, стоит сообщать на горячую линию СБУ.

– Обращаем внимание, что ответственность за возможные противоправные действия, согласно действующему законодательству, будет нести владелец, который зарегистрировал аккаунт в соцсетях, – отметили в СБУ.

Ранее Факты ICTV писали, что Канада выделит до $24 млн поддержку реформы избирательной системы в Украине.

Фотоunsplash.

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