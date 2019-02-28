PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

США планирует ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ – причина

Сенаторы США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков.

США планирует ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ – причина

Об этом говорится в законопроекте, который опубликовали в электронной базе Конгресса США.

Американские сенаторы предложили внести в законопроект, который предусматривает новые санкции против России, 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ из-за ареста украинских моряков в Керченском проливе.

Читайте: В Украине должно быть двойное гражданство, но не для РФ – Климкин

Ограничения хотят ввести не позднее, чем через 90 после вступления в силу этого закона.

Снимут санкции только после того, как глава Госдепа США не подтвердит, что задержанные украинские моряки больше не находятся в заключении.

Ранее Факты ICTV публиковали текст законопроекта.

Фото: Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новые санкции США против РФ – опубликован текст законопроекта
США заблокировали российскую фабрику троллей – СМИ
Волкер анонсировал дополнительные санкции ЕС и США против РФ
РФ испытала методы вмешательства в американские выборы на Украине – разведчик
Украина расторгнет договор с РФ по Азову – Климкин
28 членов ЕС и еще 5 стран призвали государства ООН наказать РФ
Азовский пакет санкций ЕС против РФ запоздалый и незначительный – Линкявичюс
Порошенко обратился к генсеку ООН относительно освобождения украинских моряков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка