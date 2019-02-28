Сенаторы США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков.

Об этом говорится в законопроекте, который опубликовали в электронной базе Конгресса США.

Американские сенаторы предложили внести в законопроект, который предусматривает новые санкции против России, 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ из-за ареста украинских моряков в Керченском проливе.

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Ограничения хотят ввести не позднее, чем через 90 после вступления в силу этого закона.

Снимут санкции только после того, как глава Госдепа США не подтвердит, что задержанные украинские моряки больше не находятся в заключении.

Ранее Факты ICTV публиковали текст законопроекта.

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