Сенаторы США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за ареста 24 украинских моряков.
Об этом говорится в законопроекте, который опубликовали в электронной базе Конгресса США.
Американские сенаторы предложили внести в законопроект, который предусматривает новые санкции против России, 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ из-за ареста украинских моряков в Керченском проливе.
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Ограничения хотят ввести не позднее, чем через 90 после вступления в силу этого закона.
Снимут санкции только после того, как глава Госдепа США не подтвердит, что задержанные украинские моряки больше не находятся в заключении.
Ранее Факты ICTV публиковали текст законопроекта.
Фото: Dreamstime.com
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