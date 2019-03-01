Александр Лукашенко не исключает создания “общего рубля” между Беларусью и РФ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о создании единой валюты между Беларусью и Российской Федерацией.
Белорусский лидер заявил, что с предложением о валюте к нему обратился коллега Владимир Путин, пишет Интерфакс.
При этом Лукашенко подчеркнул, что единой валютой не будет ни российский, ни белорусский рубль – им должен стать “общий рубль”.
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Президент Беларуси также сообщил, что “если общий рубль будет”, то страны создадут эмиссионный центр в Санкт-Петербурге.
Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь может объединиться с Россией “хоть завтра”.
Фото: palinchak
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