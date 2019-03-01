PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Лукашенко согласился на единую валюту с Россией

Александр Лукашенко не исключает создания “общего рубля” между Беларусью и РФ.

Лукашенко согласился на единую валюту с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о создании единой валюты между Беларусью и Российской Федерацией.

Белорусский лидер заявил, что с предложением о валюте к нему обратился коллега Владимир Путин, пишет Интерфакс.

При этом Лукашенко подчеркнул, что единой валютой не будет ни российский, ни белорусский рубль – им должен стать “общий рубль”.

Читайте: Вместе с Москвой: Лукашенко угрожает ответить на ракеты США в Украине

Президент Беларуси также сообщил, что “если общий рубль будет”, то страны создадут эмиссионный центр в Санкт-Петербурге.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь может объединиться с Россией “хоть завтра”.

Фото: palinchak

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вместе с Москвой: Лукашенко угрожает ответить на ракеты США в Украине
Лукашенко помирился с Путиным и дал совет белорусам и россиянам
Суверенитет в обмен на нефть: удержит ли Лукашенко независимость от Москвы
РФ может потерять единственного союзника на Западе – Лукашенко
Никто никого не наклонит: Лукашенко об объединении с РФ
Союз двух народов состоялся! Лукашенко заинтриговал поздравлением Путина
Убрать Лукашенко ради СССР 2.0 – раскрыты планы Путина на Беларусь
Россия за нефть пытается купить Беларусь – Лукашенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка