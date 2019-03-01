Олександр Лукашенко не виключає створення “загального рубля” між Білоруссю та РФ.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про створення єдиної валюти між Білоруссю і Російською Федерацією.
Білоруський лідер заявив, що з пропозицією про валюту до нього звернувся колега Володимир Путін, пише Інтерфакс.
При цьому Лукашенко підкреслив, що єдиною валютою не буде ні російський, ні білоруський рубль – ним повинен стати “загальний рубль”.
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Президент Білорусі також повідомив, що “якщо загальний рубль буде”, то країни створять емісійний центр у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь може об’єднатися з Росією “хоч завтра”.
Фото: palinchak
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