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Для защиты выборов: Макрон предложил создать агентство по защите от кибератак

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейское агентство по безопасности, целью которого станет защита от кибератак.

Еммануель Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул предложение о создании европейского агентства по безопасности, которое поможет защитить выборы от манипуляций и кибератак, передает The Guardian.

По его словам, Европейское агентство по защите демократии будет предоставлять государствам экспертов для помощи в защите избирательного процесса.

Макрон также считает, что необходимо ввести запрет на выражение ненависти в интернете, поскольку именно уважение личности – основа достоинства и цивилизации.

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К слову, в 2018 году украинским специалистам удалось заблокировать около 400 кибератак.

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