Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать европейское агентство по безопасности, целью которого станет защита от кибератак.

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул предложение о создании европейского агентства по безопасности, которое поможет защитить выборы от манипуляций и кибератак, передает The Guardian.

По его словам, Европейское агентство по защите демократии будет предоставлять государствам экспертов для помощи в защите избирательного процесса.

Макрон также считает, что необходимо ввести запрет на выражение ненависти в интернете, поскольку именно уважение личности – основа достоинства и цивилизации.

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К слову, в 2018 году украинским специалистам удалось заблокировать около 400 кибератак.