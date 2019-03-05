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Для захисту виборів: Макрон запропонував створити агентство із захисту від кібератак

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити європейське агентство з безпеки, метою якого стане захист від кібератак.

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон висунув пропозицію щодо створення європейського агентства з безпеки, яке допоможе захистити вибори від маніпуляцій і кібератак, передає The Guardian.

За його словами, Європейське агентство із захисту демократії надаватиме державам експертів для допомоги в захисті виборчого процесу.

Макрон також вважає, що необхідно ввести заборону на вираження ненависті в інтернеті, оскільки саме повага особистості – основа гідності і цивілізації.

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До слова, у 2018 році українським фахівцям вдалося заблокувати близько 400 кібератак.

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