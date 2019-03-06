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Обещала демонтировать: КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Северная Корея начала восстанавливать полигон Сохэ для ракет.

Обещала демонтировать: КНДР начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

КНДР восстанавливает площадки на полигоне Сохэ, который не использовался с августа 2018 года, сообщает американский аналитический центр Beyond Parallel.

На спутниковых снимках видно, что восстановительные работы ведут на вертикальном испытательном стенде двигателя и на рельсовой конструкции, предназначенной для перемещения ракет на стартовой площадке.

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О восстановлении полигона сообщила и южнокорейская разведка.

Один из авторов доклада Beyond Parallel Виктор Ча заявил, что работы на полигоне похожи на подготовку к испытаниям. Однако перемещение ракет на стартовую площадку не заметили.

Ранее Факты ICTV писали, что переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына закончились досрочно.

Фото: Dreamstime.com

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