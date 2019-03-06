Северная Корея начала восстанавливать полигон Сохэ для ракет.

КНДР восстанавливает площадки на полигоне Сохэ, который не использовался с августа 2018 года, сообщает американский аналитический центр Beyond Parallel.

На спутниковых снимках видно, что восстановительные работы ведут на вертикальном испытательном стенде двигателя и на рельсовой конструкции, предназначенной для перемещения ракет на стартовой площадке.

Читайте: В КНДР нашли секретную ракетную базу

О восстановлении полигона сообщила и южнокорейская разведка.

Один из авторов доклада Beyond Parallel Виктор Ча заявил, что работы на полигоне похожи на подготовку к испытаниям. Однако перемещение ракет на стартовую площадку не заметили.

North Korea’s Sohae Satellite Launching Station (Tongchang-ri): Rebuilding commences on launch pad and engine test stand https://t.co/AoJY3kRyoF — 38 North (@38NorthNK) 6 марта 2019 г.

Ранее Факты ICTV писали, что переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына закончились досрочно.

Фото: Dreamstime.com