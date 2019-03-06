Північна Корея почала відновлювати полігон Сохе для запуску ракет.

КНДР відновлює майданчики на полігоні Сохе, який не використовувався з серпня 2018 року, повідомляє американський аналітичний центр Beyond Parallel.

На супутникових знімках видно, що відновлювальні роботи проводять на вертикальному випробувальному стенді двигуна і на рейковій конструкції, призначеної для переміщення ракет на стартовому майданчику.

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Про відновлення полігону повідомила і південнокорейська розвідка.

Один з авторів доповіді Beyond Parallel Віктор Ча заявив, що роботи на полігоні схожі на підготовку до випробувань. Однак переміщення ракет на стартовий майданчик не помітили.

North Korea’s Sohae Satellite Launching Station (Tongchang-ri): Rebuilding commences on launch pad and engine test stand https://t.co/AoJY3kRyoF — 38 North (@38NorthNK) 6 марта 2019 г.

Нагадаємо, переговори президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина закінчилися достроково.