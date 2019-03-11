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Авиакатастрофа в Эфиопии: акции Boeing упали на 10%

На Нью-Йоркской фондовой бирже акции Boeing упали почти на 10% из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

Boeing

Акции Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже теряли в стоимости 9,12% – $384 за бумагу.

Читайте: Boeing перенес презентацию самолета из-за катастрофы в Эфиопии

Резкое падение акции авиастроительной компании связывают с крушением самолета этой компании в Эфиопии.

Источник: Прайм

Фото: Dreamstime

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