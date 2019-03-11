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Авіакатастрофа в Ефіопії: акції Boeing впали на 10%

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції Boeing впали майже на 10% через авіакатастрофу в Ефіопії.

Boeing

Акції Boeing на Нью-Йоркській фондовій біржі втрачали у вартості 9,12% – $384 за папір.

Читайте: Boeing переніс презентацію літака через катастрофу в Ефіопії

Різке падіння акції авіабудівної компанії пов’язують з катастрофою літака цієї компанії в Ефіопії.

Джерело: Прайм

Фото: Dreamstime

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