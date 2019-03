Обновлено 14.22. – По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу, – отметили в МИД Украины.

Крушение потерпел Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines возле города Аддис-Абеба. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились граждане 33 стран, в том числе 3 россиян.

Самолет пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из аэропорта в столице Эфиопии.

Пресс-секретарь авиакомпании подтвердил, что самолет разбился в 8.44 утра во время полета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед написал в Twitter, что выражает глубокие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.