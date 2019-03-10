PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Эфиопии разбился пассажирский самолет: погибли 157 человек

Возле города Аддис-Абеба (Эфиопия) разбился пассажирский самолет. На борту судна находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В Эфиопии разбился пассажирский самолет: погибли 157 человек

Обновлено 14.22. – По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу, – отметили в МИД Украины.

Крушение потерпел Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines возле города Аддис-Абеба. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Выживших в авиакатастрофе нет. На борту находились граждане 33 стран, в том числе 3 россиян.

Читайте: В Кении упал вертолет с американскими туристами: пять человек погибли

Самолет пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из аэропорта в столице Эфиопии.

Пресс-секретарь авиакомпании подтвердил, что самолет разбился в 8.44 утра во время полета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед написал в Twitter, что выражает глубокие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.

Источник: NYT

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Упал между домами: в США разбился самолет
В Кении упал вертолет с американскими туристами: пять человек погибли
Конфликт Индии с Пакистаном: застрявшие в Дели украинцы вернулись в Киев
Китаец собственноручно собрал копию Airbus A320
В Испании разбился самолет – есть жертвы
Літак з пасажирами перевищив швидкість звуку під час перельоту до Лондона
У трех пассажиров серьезные травмы! Самолет Delta Air Lines попал в мощную турбулентность
Не закрыли дверь: в Лондоне самолет совершил экстренную посадку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка