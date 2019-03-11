Парламент Венесуэлы в понедельник на специальной сессии может объявить чрезвычайное положение из-за отсутствия света в стране.

Об этом заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По его словам, Венесуэла оказалась в центре катастрофы, которая не является результатом урагана или цунами.

– Это продукт неэффективности коррупционного режима, который не заботится о жизни венесуэльцев, – сказал он.

Гуайдо также уточнил, что на данный момент в 16 штатах по-прежнему нет электричества, а в шести – частично.

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Напомним, более двух суток назад 80% территории Венесуэлы остались без света из-за отключения ГЭС Гури. Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил во этом США, но в Белом доме виновником называют Николаса Мадуро.