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Блекаут у Венесуелі: парламент може оголосити надзвичайний стан

Парламент Венесуели у понеділок на спеціальній сесії може оголосити надзвичайний стан через відсутність світла в країні.

Хуан Гуайдо

Про це заявив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо.

За його словами, Венесуела опинилася в центрі катастрофи, яка не є результатом урагану чи цунамі.

– Це продукт неефективності корупційного режиму, який не дбає про життя венесуельців, – сказав він.

Гуайдо також уточнив, що на даний момент у 16 штатах досі немає електрики, а в шести – частково.

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Нагадаємо, понад дві доби тому 80% території Венесуели залишилися без світла через відключення ГЕС Гурі. Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес звинуватив у цьому США, але в Білому домі винуватцем називають Ніколаса Мадуро.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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