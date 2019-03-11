Парламент Венесуели у понеділок на спеціальній сесії може оголосити надзвичайний стан через відсутність світла в країні.
Про це заявив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо.
За його словами, Венесуела опинилася в центрі катастрофи, яка не є результатом урагану чи цунамі.
– Це продукт неефективності корупційного режиму, який не дбає про життя венесуельців, – сказав він.
Гуайдо також уточнив, що на даний момент у 16 штатах досі немає електрики, а в шести – частково.
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Нагадаємо, понад дві доби тому 80% території Венесуели залишилися без світла через відключення ГЕС Гурі. Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес звинуватив у цьому США, але в Білому домі винуватцем називають Ніколаса Мадуро.
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