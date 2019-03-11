Женщину, которую подозревали в убийстве Ким Чен Нама решили освободить из-под стражи.

Суд принял решение освободить из-под стражи гражданку Индонезии Сити Айсиа, которую подозревали в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

Заседание по второй подозреваемой в убийстве Доан Ти Хуонг было перенесено на три дня.

Сразу после решения суда Айсиа покинула здание на автомобиле посольства Индонезии.

Суд не полностью оправдал подозреваемую и оставляет за собой право вновь вызвать ее на судебное заседание в случае поступления новых доказательств.

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Защита женщины настаивает на том, что ее подставили и она не знала, что именно распыляет в лицо Ким Чен Наму.

К слову, в США считают, что убийство Ким Чен Нама заказало правительство Северной Кореи.