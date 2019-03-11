Жінку, яку підозрювали e вбивстві Кім Чен Нама вирішили звільнити з-під варти.

Суд прийняв рішення звільнити з-під варти громадянку Індонезії Сіті Айсіа, яку підозрювали у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Ина – Кім Чен Нама.

Засідання щодо другої підозрюваної у вбивстві Доан Ті Хуонг було перенесено на три дні.

Одразу після рішення суду Айсіа покинула будівлю на автомобілі посольства Індонезії.

Суд не повністю виправдав підозрювану і залишає за собою право знову викликати її на судове засідання у випадку надходження нових доказів.

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Захист жінки наполягає на тому, що її підставили і вона не знала, що саме розпиляє в обличчя Кім Чен Наму.

До слова, у США вважають, що вбивство Кім Чен Нама замовив уряд Північної Кореї.