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Мадуро обвинил Трампа в блэкауте в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ответственность за блэкаут в Венесуэле несут США.

Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ответственность за блэкаут в Венесуэле лежит на президенте США Дональде Трампе.

По его словам, США начали блэкаут с помощью кибератаки на государственную энергетическую систему, после чего последовал электромагнитный импульс, который не дал восстановить ее.

Мадуро добавил, что после этого начались поджоги и подрывы электростанций.

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Он считает, что только у США есть технологии, которые задействовали против Венесуэлы.

В свою очередь Соединенные Штаты приняли решение отозвать из Венесуэлы всех оставшихся в посольстве дипломатов из-за того, что ситуация в стране резко ухудшилась.

Напомним, в связи с блэкаутом в Венесуэле приняли решение ввести чрезвычайное положение.

Источник: The Guardian

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