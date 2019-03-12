Нынешний кризис в Венесуэле стал возможным благодаря действиям России и Кубы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Куба виноваты в том, что в Венесуэле сложилась кризисная ситуация, передает Deutsche Welle.

По его словам, эти страны поддерживают режим Николаса Мадуро и продолжают закупать нефть у Венесуэлы.

– Российская нефтяная госкомпания Роснефть продолжает покупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA вопреки санкциям США, а глава Роснефти Игорь Сечин продолжает спасать режим, – сказал Помпео.

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Он добавил, что Куба повлияла на становление кризиса, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружение физической защитой, а установленный им режим поддерживается материально и политически.

Госсекретарь также сказал, что США не имеют отношения к блэкауту в Венесуэле.

Напомним, в Венесуэле ввели чрезвычайное положение из-за длительного блэкаута.