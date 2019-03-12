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Мадуро звинуватив Трампа в блекауті у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що відповідальність за блекаут у Венесуелі несуть США.

Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що відповідальність за блекаут у Венесуелі відповідальний президент США Дональд Трамп.

За його словами, США почали блекаут за допомогою кібератаки на державну енергетичну систему, після чого використали електромагнітний імпульс, який не дав відновити її.

Мадуро додав, що після цього почалися підпали і підриви електростанцій.

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Він вважає, що тільки у США є технології, які задіяли проти Венесуели.

У свою чергу Сполучені Штати прийняли рішення відкликати з Венесуели всіх дипломатів, які залишилися у посольстві через те, що ситуація в країні різко погіршилася.

Нагадаємо, у зв’язку з блекаутом у Венесуелі прийняли рішення ввести надзвичайний стан.

Джерело: The Guardian

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