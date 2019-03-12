Ровно год назад 4 марта в Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия ядовитое вещество Новичок нанесли на дверь дома, где они жили.

Семью Скрипалей быстро доставили в местную больницу и ввели антидот. Где находится Сергей Скрипаль неизвестно, а его дочь Юлия только однажды записала видеообращение.

Флакон с ядом, который нападавшие использовали для покушения на Скрипалей, они выбросили в местном парке. Его случайно нашла местная жительница Дон Стерджесс. Она погибла.

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Но Путин своей позиции “нас там нет” за год не изменил.

Баширов и Петров исчезли, а потом оказалось, что это вымышленные имена, а на самом деле они – не влюблены геи – а офицеры ГРУ России – Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин. Неизвестно живы ли они еще. А если да, то где их прячут.

Великобритания официально обвинила Россию в применении химического оружия, ввела санкции и выслала дипломатов. В ответ Кремль тоже выслал британских дипломатов из Москвы.

Россияне же откровенно смеются над нефартовыми российскими агентами нетрадиционной ориентации.

Между тем Солсбери возвращается к привычному ритму жизни. Только сейчас полиция объявила город безопасным для жизни. 13 тыс. часов продолжалась очистка города специалистами по хим, био и радиоактивной защиты. Даже мусор нельзя было поднимать на улицах и площадях.

К слову, отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times.