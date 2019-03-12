Рівно рік тому 4 березня у Солсбері був отруєний колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його донька. За даними слідства отруйну речовину Новачок нанесли на двері будинку, де вони мешкали.

Сім’ю Скрипалів швидко доставили в місцеву лікарню і ввели антидот. Де зараз знаходиться Сергій Скрипаль невідомо, а його донька Юлія тільки одного разу записала відео звернення.

Флакон з отрутою, який нападники використали для замаху на Скрипалів, вони викинули у місцевому парку. Його випадково знайшла місцева жителька Дон Стерджесс. Вона загинула.

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Але Путін своєї позиції “нас там нет” за рік не змінив.

Баширов і Петров зникли, а потім виявилось, що це вигадані імена, а насправді вони – не закохані геї – а офіцери ГРУ Росії – Анатолій Чепіга та військовий лікар Олександр Мішкін. Невідомо чи живі вони досі. А якщо так, то де їх ховають.

Великобританія офіційно звинуватила Росію у застосуванні хімічної зброї, ввела санкції та вислала дипломатів. У відповідь Кремль теж вислав британських дипломатів з Москви.

Росіяни ж відверто глузують з нефартових російських агентів нетрадиційної орієнтації.

Тим часом Солсбері повертається до звичного ритму життя. Лише зараз поліція оголосила місто безпечним для життя. 13 тис. годин тривало очищення міста. Фахівцями з хім, біо та радіоактивного захисту. Навіть сміття не можна було піднімати на вулицях та площах.

До слова, отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times.