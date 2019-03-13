Масштабный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram.

Масштабный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram.

Сервис Downdetector зафиксировал самый масштабный сбой в работе соцсетей в США и Западной Европе.

Первые сбои работы Facebook и Instagram начались около 19.00.

На проблемы с доступом к соцсетям жалуются пользователи из Украины, РФ и Беларуси.

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По информации The Verge, в обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, а также отправлять и получать сообщения.

В Twitter-аккаунте соцсети Facebook уже сообщили, что работают над устранением неполадок в работе.

– Мы знаем, что некоторые люди сейчас испытывают проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы работаем над решением проблемы как можно скорее, – говорится в сообщении.

К слову, недавно в США обвинили руководство соцсети Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.