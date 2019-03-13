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У роботі Facebook і Instagram стався масштабний збій

Масштабний збій стався в роботі соцмереж Facebook і Instagram.

У роботі Facebook і Instagram стався масштабний збій

Масштабний збій стався в роботі соцмереж Facebook і Instagram.

Сервіс Downdetector зафіксував наймасштабніший збій в роботі соцмереж у США і Західній Європі.

Перші збої роботи Facebook і Instagram почалися близько 19.00.

На проблеми з доступом до соцмереж скаржаться користувачі з України, РФ та Білорусі.

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За інформацією The Verge, в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

У Twitter-акаунті соцмережі Facebook вже повідомили, що працюють над усуненням проблем у роботі.

– Ми знаємо, що деякі люди зараз відчувають проблеми з доступом до сімейства додатків Facebook. Ми працюємо над вирішенням проблеми якомога швидше, – йдеться в повідомленні.

До слова, нещодавно у США звинуватили керівництво соцмережі Facebook в незаконному зборі даних про дітей через додаток Messenger Kids.

Фото: Dreamstime

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