Британские депутаты проголосовали за инициативу Терезы Мэй по Brexit.

Члены Палаты общин Великобритании поддержали инициативу премьера Терезы Мэй о том, чтобы страна не могла покинуть ЕС в случае, если провалится подписание соглашения с Брюсселем.

За проголосовали 321 британский депутат, против инициативы – 278.

Ранее парламент поддержал поправку, по которой Brexit невозможен без соглашения Лондона с ЕС.

Отметим, что голосование проходило в свободном формате – без рекомендаций партиями своим членам на счет голоса.

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В четверг британские депутаты проголосуют за отсрочку Brexit. Если ее примут, то Мэй должна будет официально просить ЕС продлить сроки выхода Великобритании из объединения. При чем 27 стран ЕС должны будут проголосовать единогласно.

Напомним, парламент Великобритании отказался от поддержки соглашения с ЕС по Brexit.