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Brexit: британські депутати відмовилися від “жорсткого” розриву з ЄС

Британські депутати проголосували за ініціативу Терези Мей щодо Brexit.

Brexit: британські депутати відмовилися від “жорсткого” розриву з ЄС

Члени Палати громад Великої Британії підтримали ініціативу прем’єра Терези Мей про те, щоб країна не могла покинути ЄС у разі, якщо провалиться підписання угоди з Брюсселем.

За проголосували 321 британський депутат, проти ініціативи – 278.

Раніше парламент підтримав поправку, за якою Brexit неможливий без угоди Лондона з ЄС.

Відзначимо, що голосування проходило у вільному форматі – без рекомендацій партіями своїм членам щодо голосу.

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У четвер британські депутати проголосують за відстрочку Brexit. Якщо її ухвалять, то Мей повинна буде офіційно просити ЄС продовжити терміни виходу Великої Британії з об’єднання. При чому 27 країн ЄС повинні будуть проголосувати одностайно.

Нагадаємо, парламент Великої Британії відмовився від підтримки угоди з ЄС щодо Brexit.

Фото: Dreamstime

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