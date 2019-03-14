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НАТО поддерживает вступление Украины в Альянс – Столтенберг

В НАТО заявили о поддержке стремления Украины вступить в Альянс.

НАТО поддерживает вступление Украины в Альянс – Столтенберг

Североатлантический Альянс подтверждает возможность вступления Украины в НАТО.

Об этом в годовом отчете сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и приветствует ее евроатлантические стремления.

Читайте: НАТО готовится к миру без ракетного договора – Столтенберг

Кроме того, генсек добавил, что НАТО подтверждает обязательства оборонного блока, касающиеся помощи Украине с проведением реформ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что НАТО поможет Украине сдержать агрессию РФ в море.

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