Расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе может сдержать агрессию России против Украины.
Политика Москвы не вселяет надежду в то, что Россия откажется от агрессии против Украины в ближайшей перспективе.
Поэтому расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе, лидерство по которому взяли США, играет в пользу нашей страны, потому что может сдержать возможные провокации врага.
– Это единственный путь, – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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По ее словам, Киев надеется, что США продолжат следить за ситуацией в Азовском и Черном морях и усилят давление на агрессора в виде экономических санкций.
Напомним, в ЕС утвердили новый пакет санкций против россиян, которых считают причастными к агрессии в Керченском проливе.