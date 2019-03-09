Расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе может сдержать агрессию России против Украины.

Политика Москвы не вселяет надежду в то, что Россия откажется от агрессии против Украины в ближайшей перспективе.

Поэтому расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе, лидерство по которому взяли США, играет в пользу нашей страны, потому что может сдержать возможные провокации врага.

– Это единственный путь, – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, Киев надеется, что США продолжат следить за ситуацией в Азовском и Черном морях и усилят давление на агрессора в виде экономических санкций.

Напомним, в ЕС утвердили новый пакет санкций против россиян, которых считают причастными к агрессии в Керченском проливе.