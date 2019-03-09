PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

НАТО поможет Украине сдержать агрессию РФ в море – Климпуш-Цинцадзе

Расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе может сдержать агрессию России против Украины.

НАТО поможет Украине сдержать агрессию РФ в море – Климпуш-Цинцадзе

Политика Москвы не вселяет надежду в то, что Россия откажется от агрессии против Украины в ближайшей перспективе.

Поэтому расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе, лидерство по которому взяли США, играет в пользу нашей страны, потому что может сдержать возможные провокации врага.

– Это единственный путь, – заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте: Италия работает над отменой санкций против РФ

По ее словам, Киев надеется, что США продолжат следить за ситуацией в Азовском и Черном морях и усилят давление на агрессора в виде экономических санкций.

Напомним, в ЕС утвердили новый пакет санкций против россиян, которых считают причастными к агрессии в Керченском проливе.

Источник: УНІАН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ хочет направить 8 пленных моряков на психэкспертизу – адвокат
100 дней плена: Волкер призвал “великую нацию” освободить украинских моряков
Черное море – не лужа для маневров ВМС РФ – Климкин
ЕС выделит €50 млн на безопасность на Азове
105 кораблей: РФ усилила присутствие на Азове
России надо противодействовать комплексно – Климкин
Украинские корабли перестали ходить через Керченский пролив – Госпогранслужба
Украина подписала протокол с РФ о вылове рыбы в Азовском море
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка