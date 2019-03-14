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НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг

У НАТО заявили про підтримку прагнення України вступити до Альянсу.

НАТО підтримує вступ України до Альянсу – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс підтверджує можливість вступу України до НАТО.

Про це у річному звіті повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс підтримує територіальну цілісність та суверенітет України та вітає її євроатлантичні прагнення.

Читайте: НАТО готується до миру без ракетного договору – Столтенберг

Крім того, генсек додав, що НАТО підтверджує зобов’язання оборонного блоку, які стосуються допомоги Україні з проведенням реформ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що НАТО допоможе Україні стримати агресію РФ у морі.

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