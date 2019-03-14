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Великобритания может отложить Brexit на 2 года – СМИ

В правительстве Великобритании обсуждают возможность перенести процесс Brexit на два года.

Brexit

Правительство Великобритании обсуждает возможность перенести процесс выхода страны из Евросоюза на два года.

Если на следующей неделе члены Палаты общин поддержат соглашение с ЕС, то Brexit перенесут на 30 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй считает, что процесс Brexit перенесут на более длительный срок, если парламент в третий раз отклонит соглашение с ЕС.

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Кроме того, после отклонения возможности так называемого жесткого выхода Великобритании из ЕС (без сделки), у парламентариев появилась возможность проголосовать за длительную отсрочку Brexit.

Напомним, 12 марта в парламенте Великобритании во второй раз отклонили соглашение с ЕС по Brexit.

Источник: The Daily Telegraph

Фото: Dreamstime

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